Cum s-a lăsat fotografiată Kamala Harris. Imaginea a stârnit controverse în SUA

Aparițiile publice ale vicepreședintelui SUA, Kamala Harris, au căpătat un puternic impact social, precum cele ale președintelui Joe Biden. Foarte vocală, volubilă și deschisă către proiecte atipice, Kamala Harris apare pe coperta revistei Vogue într-o ipostază controversată.

Shooting-ul a fost realizat în studio, iar democrata este îmbrăcată într-o ținută casual, încălțată în bascheți, ceea ce a stârnit un val de comentarii acide.

Kamala Harris' forthcoming appearance in American Vogue has sparked criticism for appearing casual, with the Vice President-elect's team blindsided by the magazine's choice of cover. https://t.co/VfWaETUEoe — CNN (@CNN) January 11, 2021

Explicația redactorului șef al revistei Vogue, Anna Wintour

Anna Wintour, redactor șef al revistei Vogue, a reacționat în urma controverselor. Ea a susținut că nu este vorba despre o lipsă de respect, iar publicația nu a intenționat să dimineze importanța victoriei bifate de către Joe Biden și prima femeie de culoare aleasă în funcția de vicepreședinte al SUA.

„Am auzit, bineînţeles, şi am înţeles reacţia generată de coperta ediţiei tipărite şi ţin să reiterez că nu am avut absolut deloc intenţia, sub nicio formă, să diminuăm importanţa victoriei incredibile repurtate de vicepreşedintele ales”, a declarat Anna Wintour într-un interviu acordat cotidianului The New York Times, realizat de jurnalista Kara Swisher.

Anna Wintour a fost desemnată de Forbes drept cea mai mai influentă femeie din lume, din zona mass-media și entertainment în anul 2017.

În urma shooting-ului, Kamala Harris nu a oferit o reacție pe marginea acestui subiect. Cert este că pentru revistă, editorii au putut alege și din alte cadre, în care vicepreședintele avea o imagine mai formală. Ședința foto a fost realizată de către fotograful de culoare Tyle Mitchell, cunoscut pentru colaborarea cu Beyonce.