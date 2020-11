UPDATE, 4 noiembrie, ora 8 // Fostul vicepreședinte american Joe Biden ar fi câștigat statul Minnesota, care s-a înclinat în favoarea democraților și în anul 2016. Potrivit proiecțiilor Fox News, Donald Trump se va impune în Montana și ar conduce și în Alaska, dar acolo urnele s-au închis cu puțin timp în urmă și este prea devreme pentru a fi siguri de rezultat. În prezent, Fox News îl dă pe Joe Biden cu 237 de electori, iar pe Donald Trump cu 213. În schimb, CNN îl plasează pe democrat la 215, iar pe republican la 171 – majoritatea este de cel puțin 270.

Șansele lui Donald Trump, președintele SUA și candidatul republicanilor pentru un nou mandat, de a fi reales în funcție au crescut considerabil, potrivit proiecțiilor Fox News, care îl dau câștigător în state precum Florida, Texas și Ohio. Cu toate acestea, Arizona, un stat câștigat de Trump în anul 2016, s-ar fi înclinat în favoarea fostului vicepreședinte Joe Biden, candidatul democraților la Casa Albă, conform acelorași proiecții.

Potrivit proiecțiilor Fox News, până la această oră s-ar putea spune că Donald Trump este câștigător în Idaho (4 electori), Wyoming (3), Utah (6), North Dakota (3), South Dakota (3), Iowa (6), Kansas (6), Missouri (10), Oklahoma (7), Texas (38), Arkansas (6), Louisiana (8), Mississipi (6), Alabama (9), Florida (29), South Carolina (9), Tennessee (11), Kentucky (8), Indiana (11), Ohio (18) și West Virginia (5).

Aceleași proiecții îl dau pe fostul vicepreședinte Joe Biden câștigător în următoarele state: Washington (12 electori), Oregon (7), California (55), Arizona (11), New Mexico (5), Colorado (9), Minnesota (10), Illinois (20), Virginia (13), New York (29), Hawaii (4), Vermont (3), New Hampshire (4), Massachusetts (11), Rhode Island (4), Connecticut (7), New Jersey (14), Delaware (3), Maryland (10), District of Columbia (3).

Potrivit Reuters, în Camera de Est a Casei Albe, 200 de susținători ai președintelui Donald Trump luau masa și au izbucnit în urale atunci când Donald Trump a fost anunțat câștigător în Florida de Fox News. „Locul pur și simplu a erupt”, a spus o sursă, care susține că atmosfera era una pozitivă, dar și prudentă.

Reușita lui Donald Trump în Florida vine în contextul în care președintele în exercițiu a devenit tot mai popular în rândul comunității latinoamericane, care ar fi reprezentat o pondere mai mare în voturile obținute de el în 2020 comparativ cu anul 2016.

Dacă Fox News îi creditează pe Joe Biden cu 237 de electori și pe Donald Trump cu 210, CNN îl cotează pe democrat cu 215, iar pe președintele în exercițiu cu 165. Majoritatea este de cel puțin 270 de electori.

Știre în curs de actualizare