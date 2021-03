Cutremur cu magnitudinea 7,3 în Noua Zeelandă. A fost emisă alertă de tsunami

Noua Zeelandă a fost zguduită de un cutremur puternic joi. O alertă de tsunami a fost emisă după producerea seismului estimat inițial la magnitudinea de 7,3 și revizuit ulterior la 6,9 grade.

Este posibilă producerea unor valuri tsunami până la o distanţă de 300 de kilometri de epicentrul seismului, a precizat PTWC, citat de Agerpres.

Cutremurul s-a produs la est de Insula de Nord a Noii Zeelande, a anunţat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC). Potrivit USGS, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Seismul a avut loc la ora locală 02:27 dimineață (aproximativ ora 15:00, ora României). Localnicii spun că au fost treziți din somn de unda seismică care a durat destul de mult.

"Am simțit o zguduire moderată care a durat ceva timp și ne-a trezit din somn", au declarat oamenii, potrivit express.co.uk.În apartamentul morții din Onești a existat un al treilea muncitor. Ce s-a întâmplat cu el

JUST IN: 7.3-magnitude earthquake recorded off the northeast coast of New Zealand, USGS says.



New Zealand authorities warn those who felt earthquake near coast to "move immediately to the nearest high ground, or as far inland as you can." pic.twitter.com/30EI2t00NH