Cutremur devastator în Indonezia. Cel puțin opt morți și câteva sute de răniți

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 pe scara Richter s-a produs în Indonezia, puțin după miezul nopţii. Seismul de mică adâncime a zguduit insula Sulawesi, provocând alunecări de teren. Epicentrul cutremurului care s-a produs la ora 1.28 a.m (ora locală) a fost la 6 km nord-est de orașul Majene, la o adâncime de 10 km, potrivit agenției de meteorologie din Indonezia.

Cel puţin opt oameni au murit şi alte câteva sute au fost răniți, în condițiile în care multe alte victime sunt încă prinse sub dărămături, potrivit CNN.

At least seven people have died and hundreds more injured after a 6.2-magnitute #earthquake hit #Indonesia's Sulawesi island early Friday pic.twitter.com/eB3zyz4wFO