Cutremur puternic în vestul Turciei: S-a resimțit de la Istanbul la Atena. Mai multe clădiri s-au prăbușit în Izmir. „A fost un seism foarte mare, cu greu am putea avea altul mai mare” (VIDEO)

UPDATE, 30 octombrie, ora 15.17: Centrele seismologice internaționale au anunțat că seismul produs în Marea Egee a fost de 7 grade pe scara Richter. Autoritatea turcă pentru administrarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă susține, însă, că magnitudiea a fost de 6,6.

El s-a resimțit puternic atât în Grecia, cât și în Turcia. În Izmir, al treilea cel mai mare oraș al Turciei, mai multe clădiri s-au prăbușit. Imagini surprinse la fața locului îi arată pe oameni ieșind disperați din case. Alții caută în derâmături.„Unii dintre concetățenii noștri sunt prinși sub dărâmături", a declarat ministrul Mediului, Murat Kurum.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Sursă Video: ܡܐܪܝܘ / Twitter

Cutremur puternic în vestul Turciei

An earthquake of magnitude of 6.6 shook Turkey’s Aegean province of İzmir on Oct. 30. https://t.co/gissJ0bmdy pic.twitter.com/CpuVMZHm1p — Duvar English (@DuvarEnglish) October 30, 2020

„A fost un cutremur foarte mare, cu greu am putea avea altul mai mare”, a declarat Eftyhmios Lekkas, directorul Organizaţiei elene pentru planificare antiseismică.Graniță ÎNCHISĂ! Cine NU va mai putea intra, sub nicio formă!

Televiziunea publică din Grecia a transmis că pe insula Samos s-a produs și un mic tsunami. Și aici sunt raportate pagube materiale.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un cutremur de magnitudine 6,6 pe scala Richter a avut loc, vineri, în largul insulei grecești Samos, la Marea Egee. El a fost resimți până în capitala Greciei, Atena, care este situată la aproximativ 300 de kilometri distanţă, dar și în Istanbul, Turcia.

Potrivit Institutul Geodinamic al Observatorului din Atena, cutremurul s-a produs la ora locală 13.51, care este și ora României, la o adâncime de 10 kilometri și la 19 kilometri nord-vest de insulă.

În schimb, Centrul Seismologic European la Mediterana a anunțat că seismul a avut o magnitudine de 7.

Mai multe imobile și drumuri din Samos au fost avariate. De asemenea, presa din Turcia notează că în oraşul de coastă Izmir s-au prăbuşit câteva clădiri. Clipul postate pe rețele sociale îi arată pe oameni ieșind disperați din case. Ații caută prin dărâmături.

Cutremur puternic în vestul Turciei

An earthquake of magnitude of 6.6 shook Turkey’s Aegean province of İzmir on Oct. 30. https://t.co/gissJ0bmdy pic.twitter.com/CpuVMZHm1p — Duvar English (@DuvarEnglish) October 30, 2020

Clădiri prăbușite în Izmir, după un cutremur în Marea Egee

Edificio derrumbado en Izmir, Turquía, por el terremoto de 6'9 en las islas griegas.#terremotos #Izmirearthquakepic.twitter.com/rSEUN2Hato — Noticias TerraGea (@TerraGeaNews) October 30, 2020

Cutremur puternic în largul Insulei greceşti Samos. Seismul s-a resimțit la Atena și Istanbul. Mai multe clădiri din Izmir s-au prăbușit