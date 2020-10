Un seism de 7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, în Marea Egee, acesta resimțindu-se puternic atât în Grecia, cât și în Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit în Izmir, al treilea cel mai mare oraș al Turciei.

Cutremur puternic în Turcia: Mai multe clădiri s-au prăbușit (VIDEO)

BREAKING - Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU