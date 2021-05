Dan Dungaciu: După cazul Alexey Grishaev, cel mai coerent lucru la care ne putem aștepta este ca maximul de retaliere să fie la același nivel / Estul expulzează diplomați ruși, iar Germania cumpără gaz din Rusia (VIDEO)

Analistul de geopolitică Dan Dungaciu a comentat, sâmbătă, pe B1 TV, expulzarea lui Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar din Ambasada Rusiei la București la momentul la care a fost declarat persona non grata în România, și a explicat că, deși o expulzare în sine arată că există lucruri care nu funcționează în relația bilaterală, nu este de așteptat o escaladare, având în vedere că țara noastră nu se regăsește pe lista statelor declarate „neprietenoase” de Moscova.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.