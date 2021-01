Datele inițiale din Israel arată că prima doză din vaccinul de la Pfizer și BioNTech reduce infectările cu 50% după 14 zile

Primele date din campania de vaccinare din Israel arată că vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer și BioNTech reduce infectările cu aproximativ 50% la 14 zile după administrarea primei doze, a anunțat un oficial de rang înalt din Ministerul israelian al Sănătății, potrivit Times of Israel. Autoritățile speră să vaccineze 5,2 milioane de cetățeni până la finalul lui martie 2021.

Datele inițiale din campania israeliană de vaccinare arată că prima doză din vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer și BioNTech reduce infectările cu 50% după 14 zile

Herman Berkovits, medicul de origine română al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a precizat în direct pe B1 TV, miercuri seară, că are deja anticorpi după prima doză de vaccin anti-COVID-19.

„Sunt astăzi un om fericit, care zâmbește din cauză că am făcut a doua doză de rapel. N-am niciun fel de simptome. Mi-am făcut un examen de anticorpi și am avut deja anticorpi. (...) Deja am început să fiu mai liniștit. Știți foarte bine, sunt medic și, ca medic, vin în contact cu foarte mulți bolnavi, și am venit în contact și cu bolnavi de Covid”, a declarat Herman Berkovits.

Medicul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu îndeamnă oamenii din întreaga lume să nu se teamă de vaccin.

Referitor la faptul că deja i-a administrat lui Benjamin Netanyahu și a doua doză de vaccin anti-COVID-19, Herman Berkovits a declarat: „Sâmbătă seara i-am făcut a doua doză. Chiar sâmbătă seara au fost trei săptămâni de când i-am făcut prima doză. Sâmbătă seară am făcut a doua doză. Premierul s-a simțit și el bine, n-are niciun fel de simptomatologie”.

În Israel, campania națională de vaccinare anti-COVID-19 se bucură de un real succes, iar printre cei vaccinați, așadar, se numără și Benjamin Netanyahu, care deja a primit a doua doză.

„Deși am experiență, sunt încântat”, a spus primul ministru israelian, menționând că Israelul este prima în lume în ceea ce privește rata vaccinărilor.

„Sunt sigur că toți cetățenii Israelului care sunt pe cale să primească a doua doză de vaccin sunt entuziasmați ca mine... Primul transport uriaș urmează să sosească mâine și prin Operațiunea „Revenirea la viață”, vom putea să deschidem rapid economia, pub-urile, restaurantele, sălile de sport, școlile, sinagogile și teatrele. Vom face acest lucru prin intermediul pașaportului verde; vom intra în detalii despre acest lucru mai târziu”, a declarat Netanyahu.

„Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de două lucruri de la voi, cetățeni ai Israelului: să „Dați un umăr” (numele campaniei de vaccinare – n.r.) la vaccin și celălalt să blocăm răspândirea mutațiilor. O vom face împreună. Am intrat împreună în corona și vom fi primii din lume care vor ieși din ea, mai puternici ca niciodată”, a concluzionat premierul.Mireasa s-a uitat în laptopul soţului, imediat după nuntă. I-a aflat secretul mizerabil şi a depus actele de divorţ