De 1 Decembrie, Cascada Niagara va fi iluminată în culorile drapelului românesc

De 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale, Cascada Niagara va fi iluminată în culorile drapelului românesc. Decizia vine în urma demersurilor făcute pe lângă Niagara Parks Commission de Ambasada României la Ottawa şi emisiunea TV Noi Românii difuzată în Canada, scrie Agerpres.

Când și unde va putea fi admirat tricolorul la Cascada Niagara

Românii vor putea urmării tricolorul proiectat pe apele cascadei, online la www.cliftonhill.com. Spectacolul va ține între orele locale 21:45 şi 22:00. Emisiunea TV Noi Românii este realizată de Raul Dudnic şi difuzată în toată Canada pe canalul OMNI, menționează sursa citată.

Evenimentul s-a repetat și anul trecut, când o româncă stabilită în Marea Britanie, aflat în vacanță în Canada a primit acordul ca, de Ziua Națională, să arboreze steagul țării pe apele cascadei.

Totodată, în 2017, în timpul protestelor împotriva OUG 13, steagul țării noastre a fost proiectat pe apele Cascadei Niagara, în semn de solidaritate.

Programul de 1 Decembrie în România

În contextul pandemiei de COVID-19, ceremoniile de 1 Decembrie vor fi organizate în condiții speciale. În jur de 150 de militari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale vor participa marți, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, la o ceremonie oficială în cadru restrâns, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti.

Tot cu ocazia Zilei Naţionale, reprezentanţi ai Armatei României vor participa, cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii de mică amploare în unele garnizoane în care sunt dislocate unităţi militare. La fel, și militarii aflaţi în misiune în afara teritoriului național vor desfăşura ceremonii militare în cadru restrâns. Totodată, Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz.

„În acest an, vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor noștri făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la bucuria participării împreună la manifestările publice naționale, însă cu siguranță vom fi împreună în spirit ca o națiune puternică, mereu unită și solidară atunci când în joc este chiar salvarea țării noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitați ambasadori străini, medici și personal medical. Va fi așadar o ceremonie scurtă, fără paradă militară și din păcate fără participarea publicului larg”, a afirmat șeful statului.

Iată și restricțiile de circulație, impuse în Capitală de 1 Decembrie 2020.