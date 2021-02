Demi Lovato a suferit trei atacuri cerebrale şi un atac de cord după o supradoză de droguri (VIDEO)

Cântăreaţa americană Demi Lovato, cunoscută pentru presonajele interpretate în filmele Disney, a mărturisit într-un documentar că a suferit, în 2018, trei atacuri cerebrale şi un atac de cord după o supradoză de droguri.

Vedeta, în vârstă de 28 de ani, care fusese abstinentă şase ani după ce a urmat tratament pentru dependenţă de alcool şi droguri, a fost spitalizată la Los Angeles în 2018. Ea a fost găsită, inconştientă, în casă.

În trailerul serialului documentar „Dancing With The Devil” al YouTube, ea spune: „Am avut trei atacuri cerebrale. Am suferit un atac de cord. Medicii mi-au spus că mai aveam cinci până la zece minute”, scrie News.ro.

Aceasta a mai spus, într-un interviu, că supradoza i-a afectat creierul.

„Încă mă confrunt cu efectele ei”, a adăugat Demi Lovato.

I've been holding #DemiDWTD incredibly close to my heart, and now it's time to share an inside look. This is only a short preview of what is to come... Join me on March 23 for the premiere on @YouTube https://t.co/G0dIbHoHWu