Derek Chauvin, găsit vinovat pentru uciderea lui George Floyd, cere anularea verdictului și rejudecarea dosarului. Avocații săi susțin că nu a avut parte de un proces corect

Fostul ofițer de poliție din Minneapolis, care luna trecută a fost găsit vinovat pentru toate capetele de acuzare din procesul privind moartea lui George Floyd, cere anularea verdictului și dorește să fie judecat din nou. Echipa de avocați a lui Derek Chauvin a depus o serie de documente judiciare, prin care reclamă presupuse abateri ale procurorilor și juraților, transmite BBC.

Derek Chauvin, omul care a stat așezat cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd timp de peste 9 minute, a fost găsit vinovat pentru toate capetele de acuzare din procesul privind incidentul din 25 mai 2020, iar acum riscă până la 40 de ani de închisoare - verdictul a fost salutat inclusiv de președintele SUA. Cu toate acestea, avocații săi susțin că fostul ofițer de poliție din Minneapolis nu a avut parte de un proces corect și solicită să fie judecat din nou.

Chiar și așa, presa americană susține că astfel de demersuri sunt obișnuite. Experții citați de The New York Times consideră că este puțin probabil să fie răsturnată decizia juraților, având în vedere probele din acest caz.

În documentele înaintate instanței, avocatul lui Derek Chauvin susține că procesul a fost unul imparțial din cauza impactului public pe care l-au avut evenimentele încă de dinainte ca fostul ofițer de poliție să fie judecat efectiv. Eric Nelson spune că incidentul a fost „atât de omniprezent și atât de prejudiciabil”, încât a echivalat cu un „defect structural în desfășurarea procedurilor”.

Prin același document se susține că judecătorul ar fi făcut diverse erori, precum și că procurorii ar fi comis abateri și ar fi intimidat martorii.

În plus, susținătorii lui Derek Chauvin reclamă o controversă în care este implicat unul dintre jurați, pe numele său Brandon Mitchell, care a fost surpins în august 2020 la un eveniment organizat la Washington, eveniment care a cuprins și un protest „Get Your Knee Off Our Necks” („Dați-vă genunchiul de pe gâtul nostru”, n.r.), la care vorbitorii, inclusiv fiul lui Martin Luther King, au cerut egalitate rasială. Brandon Mitchell a fost fotografiat cu un tricou inscripționat cu mesajul „Get your knee of our knecks” și BLM, acronimul organizației Black Lives Matter.

Înainte de proces, jurații din procesul lui Derek Chauvin au fost întrebați dacă ei sau persoane pe care le cunosc bine „au participat la proteste despre utilizarea forței de către poliție sau brutalitatea poliției”, întrebare la care Brandon Mitchell – singurul jurat din proces care a oferit interviuri de presă – susține că a răspuns cu „nu”.

El a precizat pentru Minneapolis Star Tribune că a participat la manifestație cu scopul de a comemora mișcarea pentru drepturi civile și că nu a văzut vreun protest anti-poliție.

„Șansa de a fi în jurul a mii șii mii de oameni de culoare, pur și simplu am crezut că a fost o oportunitate bună să fiu parte din ceva", susține Brandon Mitchell, care înainte de proces, răspunzând la întrebările puse de avocații lui Derek Chauvin, a declarat că vede BLM ca pe o declarație pe care o susține.