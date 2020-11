Directorul OMS a ieșit din carantină și s-a întors la lucru. De ce nu s-a testat pentru Covid-19

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-a întors la lucru la Geneva, după ce a fost contact cu o persoană testată pozitiv cu virusul Covid-19. El a spus că nu consideră că este necesar să facă un test, întrucât nu a prezentat simptome specifice infecției cu noul coronavirus, informează Reuters.

Directorul OMS și-a reluat activitatea

Tedros Adanom Gebreyesus a revenit luni la muncă la Geneva, după ce a contactat o persoană care a ieșit pozitiv la testul Covid-19. Mai mult decât atât, el a spus că nu crede că este necesar să efectueze testul din nou, pentru că se simte bine.

„Am fost OK, fără simptome. Este a 17-a zi și am urmat protocoalele. Întrucât nu am simptome și am urmat strict protocolul, nu văd necesitatea testării”, a declarat directorul OMS, la un briefing la Geneva.

„Pot să vă asigur că sunt OK și chiar foarte, foarte ocupat. Cel mai important lucru este să respecți protocolul”, a mai spus el.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a intrat în carantină la începutul lunii noiembrie, după ce a intrat în contact cu o persoană care a fost depistată pozitiv cu malaria respiratorie declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

”Am fost identificat drept un contact al unei persoane testată pozitiv cu COVID-19. Sunt bine și fără simptome, dat în carantină în zilele următoare, conform protocoalelor WHO, și voi lucra de acasă”, a scris oficialul pe Twitter în primele zile de carantină.

Biden vrea să readucă Statele Unite în OMS

Preşedintele Donald Trump a retras la începutul lunii oficial Statele Unite ale Americii din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), pe care o acuză că a gestionat greşit pandemia de coronavirus, conform AFP.

Joe Biden a declarat că va anula decizia preşedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite ale Americii din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ”în prima zi” a preşedinţiei sale.

„Americanii sunt mai în siguranţă atunci când America se angajează să consolideze sănătatea globală. Mă voi alătura OMS şi voi reafirma leadership-ul nostru mondial”, a declarat președintele ales al SUA la Casa Albă.

Retragerea Statelor Unite din OMS va intra în vigoare la 6 iulie 2021, la un an după notificarea oficială de marţi, ceea i-ar acorda lui Joe Biden posibilitatea de a o anula în cazul venirii sale la Casa Albă, în ianuarie 2021.

Opoziția democrată a criticat vehement decizia retragerii în perioada unei pandemii care apare o dată la o sută de ani.