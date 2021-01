Discursul de adio al lui Donald Trump: Lumea ne respectă din nou, vă rog să nu pierdeţi acest respect (VIDEO)

Președintele în exercițiu, Donald Trump a ținut ultimul discurs în calitate de șef la SUA. El a declarat că se va ruga pentru succesul noii administrații, precizând și faptul că el a dus bătălii mai grele pe durata mandatului său. Miercuri, Trump nu va participa la ceremonia de investire a lui Joe Bide, președintele ales al Statelor Unite. Evenimenteul urmează să aibă loc la Washinton, iar măsurile de securitate au fost înăsprite, în urma violențelor de la Capitoliu din data de 6 februarie.

Ultimul discurs al lui Donald Trump ca președinte al SUA

Președintele Trump a ținut să precizeze că el nu a fost de acord cu actele de violență din data de 6 februarie, violență ce „nu poate fi tolerată”. Mai mult decât atât, Trump spune că îi dorește succes viitoarei administrații și susține că lumea îi respectă iar pe americani, iar această formă de respect trebuie păstrată.

„Am făcut ceea ce am venit să facem, și mult mai mult de-atât. Am dus bătălii grele, cele mai grele, pentru că de asta m-ați ales. Săptămâna aceasta inaugurăm o nouă administraţie şi ne rugăm pentru succesul său în păstrarea unei Americi sigure şi prospere. De asemenea, le dorim să aibă noroc. Toţi americanii au fost îngroziţi de asaltul asupra Capitoliului nostru (...) Lumea ne respectă din nou, vă rog să nu pierdeţi acest respect (...) În timp ce mă pregătesc să predau puterea unei noi administraţii miercuri la prânz, vreau să ştiţi că mişcarea pe care am început-o abia începe - nu a existat niciodată aşa ceva”, a declarat Donald Trump, într-un mesaj video de câteva minute, filmat la Casa Albă.

Melania Trump, discurs de adio de la Casa Albă

La rândul ei, soția lui Donald Trump a transmis un mesaj de adio, în ultima zi petrecută la Casa Albă. Prima doamnă condamnă actele de violență și susține că ele nu au fost niciodată o soluție.

„A fost cea mai mare onoare din viața mea să fiu primă doamnă a Statelor Unite. Am fost inspirată de americani incredibili din toată țara noastră care dezvoltă comunitățile prin bunătatea și curajul lor. Ultimii patru ani au fost de neuitat. În timp ce eu și Donald încheiem timpul petrecut la Casa Albă, mă gândesc la toți oamenii care au intrat în inima mea și la poveștile lor incredibile de dragoste, patriotism și determinare (...) Fiţi pasionaţi în tot ce faceţi. Însă amintiţi-vă mereu că violenţa nu a fost niciodată soluţia şi nu va fi niciodată justificată. Atunci când am venit la Casa Albă, m-am gândit la responsabilitatea, pe care am simţit-o dintotdeauna în calitate de mamă, de a încuraja, a da forţă şi de a transmite valori ale bunătăţii. Este de datoria noastră ca adulți și părinți să ne asigurăm că copiii au cele mai bune oportunități de a duce o viață sănătoasă și împlinită”, a mai spus soția lui Donald Trump în discursul său de 6 minute, transmis în format video.

Biden, învestit în funcție miercuri, 20 inauarie

Președintele ales, Joe Biden, va fi învestit în funcție în cursul zilei de miercuri, 20 ianuarie, la Washington. Președintele Donald Trump a anunțat deja că nu va fi prezent la ceremonie, părăsind Wahingtonul cu câteva ore înainte.

Totodată, Donad Trump a fost pus sub acuzare de către Camera Reprezentanților, pentru incitare la insurecției, în urma evenimentelor violente din data de 6 februarie, când o serie de simpatizanți ai săi au luat cu asalt clădirea Capitoliului.