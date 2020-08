Discuțiile purtate de Microsoft pentru cumpărarea operațiunilor TikTok din SUA au stârnit furie în China. Președintele Trump le-a dat firmelor implicate 45 de zile pentru pefectarea unui acord

Intenția Microsoft Corp de a cumpăra rapid operațiunile TikTok din SUA au stârnit discuții aprinse, luni, pe rețelele sociale chineze, dar și critici aspre din partea unui investitor chinez, care deține acțiuni la ByteDance, proprietarul popularei aplicații.



Președintele Donald Trump le-a dat firmelor implicate 45 de zile pentru pefectarea unui acord





Gigantul american din zona de tehnologie și-a anunțat formal interesul de a cumpăra operațiunile TikTok din SUA, duminică, după ce președintele Donald Trump, invocând riscuri de securitate națională, a renunțat la planul de a interzice populara aplicație în țara pe care o conduce și le-a dat celor două firme un ultimatum de 45 de zile pentru a ajunge la o înțelegere.

Inițiativa de a cumpăra părți din TikTok, care are circa 100 de milioane de utilizatori în SUA, ar oferi Microsoft o oportunitate rară de a deveni un competitor major, pentru giganți precum Facebook Inc și Snap Inc, pe piața de social media.

Acțiunile Microsoft, compania care deține rețeaua socială profesională LinkedIn, au crescut cu aproape 3% în tranzacțiile timpurii de luni.



Discuțiile purtate de Microsoft pentru cumpărarea operațiunilor TikTok din SUA au stârnit furie în China





ByteDance nu a confirmat oficial negocierile. Chiar și așa, într-o scrisoare internă, care a fost trimisă angajaților și care a fost consultată luni de Reuters, fondatorul Zhang Yimming a precizat că firma a început discuțiile cu o companie de tehnologie, pe care nu a numit-o, astfel încât să fie găsită o cale „pentru ca noi să putem oferi în continuare aplicația TikTok în SUA”.

Perfectarea unui acord ar satisface toate părțile implicate și ar putea da un nou imbold relațiilor dintre SUA și China.

Persoane familiare cu situația au declarat, pentru Reuters, că întregul TikTok ar putea valora în jur de 50 de miliarde de dolari, dar o vânzare forțată a operațiunilor din SUA și a altor componente cel mai probabil va costa mult mai puțin.

„Un acord forțat de Washington ar putea deschide drumul către un șir nesfârșit de litigii, în scenariul în care deznodământul nu va fi pe placul actualilor investitori privați”, a spus Fred Hu, președinte la Primavera Capital Group, un investitor de la ByteDance și unul dintre cele mai renumite grupuri private din China.

Hu este de părere că Microsoft reprezintă un cumpărător credibil, dar a pus la îndoială tranzacția și s-a întrebat în ce fel ar putea fi o afacere avantajoasă pentru ByteDance să vândă o mare parte din operațiunile TikTok într-un moment în care abia și-a început creșterea pe piață.Andreea Esca, noi mărturii despre coronavirus: ADEVĂRUL pe care publicul îl aştepta de mult

„Pur și simplu n-are niciun sens. ByteDance este victima inocentă a politicii nebune și a geopoliticii nebune. Este un deznodământ trist pentru ByteDance, pentru capitalismul antreprenorial și pentru viitorul comerțului global”, susține el.