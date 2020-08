Disperarea lasă loc revoltei în Liban. Emmanuel Macron, primit în Beirut de oameni care cer revoluție. Președintele francez: „Ajutorul nostru nu va ajunge pe mâinile corupților” (VIDEO)

Președintele francez Emmanuel Macron este primul șef de stat care vizitează Libanul după explozia uriașă de marți, soldată cu 137 de morți, 5.000 de răniți și peste 300.000 de oameni strămutați. Ajuns în Beirut, Macron a fost întâmpinat de o mulțime de oameni, care au scandat „Revoluție! Revoluție!”, informează CNN. Șocul și disperarea lasă tot mai mult loc furiei, în contextul în care tot mai multe date arată că oficialii din Beirut au ignorat avertismentele repetate cu privire la substanțele chimice deosebit de periculoase, ce au declanșat până la urmă deflagrația.

În timp ce vizita un cartier predominant creștin al Beirutului, Macron le-a spus reporterilor și cetățenilor prezenți că va propune „un nou pact politic” elitei conducătoare, deja puternic contestată. Proteste masive au avut loc anul trecut.

„Oamenii vor căderea regimului”, au strigat cei prezenți, dând astfel din nou glas revoltei. „Michel Aoun e un terorist! Ajutați-ne!”, a implorat un bărbat, referindu-se la președintele Libanului.

„Sunt niște teroriști!”, s-a mai auzit din mulțime.

Un purtător de cuvând de la Elysée a declarat, pentru CNN, că Macron le-a transmis protestatarilor: „Sunt aici și e datoria mea să vă ajut, să vă ajut ca populație în ansamblu, să vă aduc medicamente și hrană”.

„Acest ajutor, vă garantez, nu va ajunge pe mâinile corupților. Voi discuta cu toate forțele politice și le voi cere un nou pact. Sunt aici să propun un nou pact politic. Dacă acestea nu-l vor respecta, îmi voi face datoria", le-a mai transmis liderul francez libanezilor.

