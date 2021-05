Doi morți și în jur de 150 de răniți, într-o sinagogă din Cisiordania. O strană s-a prăbușit peste credincioși (VIDEO)

Aproximativ 150 de evrei au fost răniţi, duminică, în urma prăbuşirii unei strane într-o sinagogă aglomerată din Cisiordania. Cel puțin 10 dintre victime sunt în stare gravă, iar alți doi au murit.

Un purtător de cuvînt al poliţiei a declarat că la momentul respectiv în sinagogă se aflau 650 de oameni, pentru începutul sărbătorii evreieşti Shavuot, potrivit bbc.com.

Sinagoga era în construcție, iar oficialii locali au declarat că organizatorii au fost avertizați că clădirea nu este sigură și că evenimentul a avut loc în ciuda lipsei autorizațiilor.

