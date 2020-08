Donald Trump a părăsit brusc conferinţa de presă după un incident armat în apropierea Casei Albe. „Și eu am fost surprins” (VIDEO)

Președintele american Donald Trump a fost nevoit să părăsească o conferință de presă, la doar trei minute după ce a început să vorbească, din cauza unui incident armat petrecut chiar lângă Casa Albă. Acesta a părăsit sala de briefing după ce un agent al serviciului de securitate i-a cerut să iasă, fără a prezenta vreo explicație. Motivul a fost spus mai târziu chiar de Trump. Un șef din Secret Service a venit ulterior cu mai multe date.

Ieșire bruscă a lui Donald Trump din conferința de presă. Un agent de securitate i-a cerut președintelui să plece când acesta nici nu-și începuse bine discursul, notează AP.

Sursă Video: CNBC Television

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.