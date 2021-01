Donald Trump ar putea fi suspendat din funcția de președinte al Statelor Unite, în urma atacului de la Capitoliu

Donald Trump ar putea fi suspendat din funcția de președinte al Statelor Unite, chiar dacă mai are doar două săptămâni de mandat.

O parte dintre membrii cabinetului lui Donald Trump discută despre invocarea celui de-al 25-lea amendament al Constituției, pentru a-l îndepărta pe președinte din funcție, în urma asediului de miercuri a susținătorilor lui, asupra Capitoliu.

Potrivit CNN, secretarii cabinetului poartă discuții pe această temă, însă discuțiile nu au ajuns deocamdată la un rezultat concret.

Atât parlamentarii democrați, cât și republicanii au postat pe Twitter în favoarea invocării celui de-al 25-lea amendament pentru a-l demite pe Trump din funcție.

"Acesta este motivul pentru care cel de-al 25-lea amendament există, când președintele „e pierdut.” Dacă Trump nu demisionează, atunci vicepreședintele Mike Pence trebuie să înceapă procesul pentru a-l înlătura cât mai curând posibil”, a postat pe Twitter congresmanul Ted Lieu, potrivit independent.co.

Democrații din comisia judiciară a Camerei SUA l-au îndemnat, de asemenea pe vicepreședinte să folosească cel de-al 25-lea amendament pentru a-l elimina pe Trump.

"De dragul democrației, insistăm să invocați cel de-al 25-lea amendament și să proniți procesul de îndepărtare a președintelui Trump de la putere. Președintele Trump a arătat de nenumărate ori că nu dorește să ne protejeze democrația și atribuțiile”, au transmis acestia.

Sancțiunea ar fi una istorică, dar mai degrabă simbolică, ținând cont că mandatul lui Trump se încheie oricum pe 20 ianuarie.

Cel de-al 25-lea amendament al Constituției, care prevede revocare din funcție a președintelui în condițiile în care nu mai este capabil să-și îndeplinească atribuțiile, a mai fost invocat de doar trei ori până acum, dar numai pentru motive care țineau de sănătatea președintelui.

În 1985, președintele Ronald Reagan a suferit o operație și l-a autorizat pe vicepreședintele George H.W. Bush să îi preia îndatoririle. În alte două cazuri, George W. Bush i-a cedat îndatoririle vicepreședintelui Dick Cheney, când a fost supus unor colonoscopii.

