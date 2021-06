Donald Trump cere Chinei despăgubiri de 10.000 de miliarde de dolari: „Dovezile demonstrează că SARS-CoV-2 provine dintr-un laborator al guvernului chinez” (VIDEO)

Donald Trump reia atacurile la adresa medicului Anthony Fauci. Fostul președinte american l-a scos vinovat pe expertul în boli infecțioase pentru modul în care a fost gestionată, în 2020, pandemia din Statele Unite. De asemenea, Trump a cerut despăgubiri din partea Chinei și a denunțat o anchetă asupra finanțelor sale, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.