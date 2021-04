Donald Trump, fostul președinte al SUA: Paște fericit tuturor, inclusiv nebunilor radicali de stânga care ne-au furat alegerile prezidențiale și vor să ne distrugă țara

Fostul președinte american Donald Trump a ținut să transmită un mesaj duminică și le-a urat tuturor cetățenilor Paște fericit, „inclusiv nebunilor radicali de stânga care ne-au fraudat alegerile prezidențiale”.

Donald Trump le-a urat Paște fericit „inclusiv nebunilor radicali de stânga”

„Paște fericit tuturor, inclusiv nebunilor radicali de stânga care ne-au furat alegerile prezidențiale și vor să ne distrugă țara”, a declarat cel de-al 45-lea președinte american, potrivit New York Post.

Mesajul lui Donald Trump a venit la o zi după ce le-a cerut susținătorilor săi să boicoteze mai multe companii, care au criticat noua legislație electorală din statul american Georgia.

Georgia a adoptat o serie de măsuri pentru reforma sistemului electoral cu scopul de a reduce posibilele fraude, însă legislația a fost criticată aspru de democrați. La alegerile prezidențiale americane din 2020, Joe Biden l-a învins pe Donald Trump în acest stat, la o diferență mai mică de 12.000 de voturi, și a devenit primul candidat democrat care se impune acolo după anul 1992.

Ulterior, tot acolo, dar la alegerile legislative speciale din ianuarie, cei doi candidați democrați la Senat – Jon Ossoff și Raphael Warnock – i-au învins pe senatorii republicani în exercițiu, Kelly Loeffler și David Perdue.

Fostul președinte american a vorbit despre fraudarea alegerilor și într-un interviu recent, care a fost cenzurat de Facebook

Donald Trump i-a acordat un interviu nurorii sale, Lara Trump, ocazie cu care a vorbit despre planurile de viitor și a pus din nou la îndoială integritatea scrutinului prezidențial din 2020, la care candidase pentru un nou mandat. Videoclipul cu interviul a fost eliminat de Facebook.

„Pot să spun dacă voi câștiga un stat în funcție de o manifestație. Când organizăm o manifestație cu 24 de ore înainte și avem 35.000-40.000 de oameni care participă, în Florida am avut 55.000, în Butler, Pennsylvania, am avut 52.000... când ai 52.000 de oameni care își fac rapid apariția pentru o manifestație... tu îl organizezi cu 4-5 zile înainte, iar oamenii vin cu 4 zile mai devreme și stau în corturi... este cel mai incredibil lucru. Pleci de acolo și spui, nu există nicio șansă să fi pierdut Pennsylvania. Nu există nicio șansă să pierzi Pennsylvania – și nu am făcut-o, apropo, nu am făcut-o. A fost o farsă, totul a fost o farsă și este păcat. Aceste manifestații sunt grozave, cred că am făcut vreo 56 într-un număr redus de zile. Nu este ușor de făcut, mai ales când te gândești că uneori faci 3-4 pe zi, iar în ultimele zile cred că am făcut chiar și 5. Apoi mergi acasă și urmărești rezultatele, la 10:30 alegerile se terminaseră, câștigaserăm, iar apoi, la 3 dimineața, spui ce s-a întâmplat!? (...) Au fost niște alegeri corupte și frauduloase”, a afirmat Donald Trump.