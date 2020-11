Donald Trump: Rezultatele din această seară sunt fenomenale. Ne pregătim de o mare sărbătoare (VIDEO)

Donald Trump, președintele SUA în exercițiu și candidatul republicanilor pentru un nou mandat la Casa Albă, a susținut o declarație de presă, miercuri dimineață, în prezența susținătorilor și a echipei sale, ocazie cu care a mulțumit electoratului american pentru „sprijinul formidabil” și s-a arătat încrezător că va ieși victorios din cea mai importantă întrecere electorală a lumii libere.

Donald Trump: Am câștigat state pe care nu ne așteptam să le câștigăm

„Vreau să mulțumesc Primei Doamne, întregii mele familii, vicepreședintelui Mike Pence, pentru că au fost alături de noi. Ne pregătim de o mare sărbătoare. Rezultatele din această seară au fost fenomenale. (...) Eram pregătiți să ieșim afară și să sărbătorim ceva atât de frumos, atât de bun, așa un vot, un asemenea succes. Cetățenii acestei țări s-au prezentat într-un număr record – acesta este un număr record, n-a mai fost nimic de genul. (...) Am câștigat state pe care nu ne așteptam să le câștigăm – Florida nu numai că am câștigat-o, ci am câștigat-o detașat. Am câștigat marele stat Ohio, am câștigat Texas. Am câștigat Texas cu 700.000 de voturi (...). Am câștigat Georgia. (...) Am câștigat Carolina de Nord”, a subliniat Donald Trump, care a mai adăugat, printre altele, că „un grup foarte trist de oameni" încearcă să-i priveze de drepturile electorale pe milioanele sale de alegători, astfel că se va adresa Curţii Supreme a SUA.

Cursa pentru Casa Albă încă are un deznodământ incert, dar proiecțiile Fox News îl arată pe Donald Trump obținând victorii importante în drumul spre securizarea celui de-al doilea mandat, reușind să se impună în state precum Ohio, Texas și Florida. Deși, conform acelorași proiecții, președintele în exercițiu va pierde Arizona – stat pe care l-a câștigat în anul 2016 – este pe cale să iasă câștigător din întrecerile din Michigan, Wisconsin și Pennsylvania.

De altfel, chiar și casele de pariuri înclină acum în favoarea lui Donald Trump, deși inițial îl cotau pe președintele în exercițiu cu șansa a doua la câștigarea alegerilor prezidențiale americane. Spre exemplu, în prezent, Betano propune o cotă de 1,38 pentru o victorie a lui Donald Trump, în timp ce un eventual succes al fostului vicepreședinte Joe Biden este cotat cu 3, ceea ce înseamnă că suma pariată se triplează dacă pariul este câștigător. Situația era dramatic diferită marți seară, când candidatul democraților era cotat cu 1,5, iar cel al republicanilor avea 2,65.

Situația a fost remarcată și de Newsweek.com, care notează că, precum în 2016, în noaptea alegerilor prezidențiale din SUA, cotele caselor de pariuri au înclinat spre o victorie a lui Donald Trump, deși inițial îl dădeau pe contracandidatul său – acum Joe Biden, atunci Hillary Clinton – în postura de mare favorit.