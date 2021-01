Donald Trump l-a grațiat pe fostul său consilier, Steve Bannon: Ce persoane au mai beneficiat de clemența președintelui la final de mandat

Președintele american în exercițiu, Donald Trump, a grațiat, în ultimele ore ale mandatului său la Casa Albă, peste 70 de persoane, printre care se numără fostul său consilier, Steve Bannon, fostul primar al oraşului Detroit, Kwame Kilpatrick, și rapperii Lil Wayne şi Kodak Black, informează BBC. Emiterea de decrete de grațiere la final de mandat este o practică obișnuită în rândul președinților americani.

Cine este Steve Bannon, grațiat de Donald Trump laa final de mandat

Steve Bannon a fost consilierul lui Donald Trump în timpul campaniei electorale din 2016 și în primele sale opt luni de mandat. În august 2020, el a fost acuzat de fraudă în legătură cu campania de strângere de fonduri pentru construcția zidului de la granița cu Mexicul. Împreună cu alți trei responsabili ai site-ului "We Build The Wall", Bannon ar fi deturnat bani a sute de mii de donatori, spun anchetatorii americani, sume pe care fostul consilier al lui Trump le-ar fi folosit apoi în scopuri personale.

Steve Bannon este cunoscut și ca fiind un ideolog de extremă-dreapta și susținător al supremației albilor și a fost fondatorul ziarului Breitbart, de aceeași orientare politică.

Alte persoane grațiate de Trump înainte de încheierea mandatului prezidențial

De clemența președintelui american care își încheie miercuri mandatul a beneficiat și fostul primar al orașului Detroit, Kwame Kilpatrick, condamnat în 2013 la 28 de ani de închisoare sub acuzațiile de fraudă, luare de mită și extorcare în legătură cu perioada 2002-2008, ani în care și-a exercitat funcția de primar.

Pe lista celor grațiați de Trump la final de mandat se află și Lil Wayne şi Kodak Black, care au fost puși sub acuzare pentru comiterea de infracțiuni legate de utilizarea armelor de foc.

Grațierea unei persoane implică anularea unei condamnări penale, dar nu preuspune și nevinovăția persoanelor grațiate.

Între timp, Donald Trump a ținut și ultimul său discurs în calitate de președinte al Statelor Unite, discurs în care a ținut să menționeze că nu a fost de acord cu actele de violență din data de 6 februarie.

„Am făcut ceea ce am venit să facem, și mult mai mult de-atât. Am dus bătălii grele, cele mai grele, pentru că de asta m-ați ales. Săptămâna aceasta inaugurăm o nouă administraţie şi ne rugăm pentru succesul său în păstrarea unei Americi sigure şi prospere. De asemenea, le dorim să aibă noroc. Toţi americanii au fost îngroziţi de asaltul asupra Capitoliului nostru (...) Lumea ne respectă din nou, vă rog să nu pierdeţi acest respect (...) În timp ce mă pregătesc să predau puterea unei noi administraţii miercuri la prânz, vreau să ştiţi că mişcarea pe care am început-o abia începe - nu a existat niciodată aşa ceva”, a spus Donald Trump.