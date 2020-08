Donald Trump și-a anunțat sprijinul tacit pentru QAnon, organizație desemnată de FBI ca posibilă amenințare teroristă

Președintele SUA Donald Trump uimește prin noi declarații controversate. Acesta și-a anunțat tacit sprijinul pentru QAnon o organizație desemnată de FBI ca fiind o potențială amenințare teroristă internă. Președintele american spune despre adepții QAnon că sunt oameni „care își iubesc țara” și „care mă plac foarte mult”.

„Sunt oameni cărora nu le place ce văd în locuri precum Portland, Chicago, New York și alte orașe și state. Am auzit că acești oameni iubesc țara noastră și nu le place să vad acest lucru”, a precizat Trump, potrivit The Guardian.

Donald Trump, sprijin pentru organizația QAnon

Întrebat cu privire la teoriile conspirației pe care le propagă această grupare, Trump a răspuns: „Nu am auzit de asta dar se presupune că ăsta e un lucru rău sau un lucru bun?”

Adepții mișcării QAnon susțin și propagă teorii ale conspirației precum cea conform căreia ar exista un „stat paralel satanic” cu care „se luptă Trump și ai cărui membri sunt implicați în pedofilie și trafic de ființe vii și care consumă un chimical-elixir al vieții obținut din sângele copiilor abuzați”.

Întrebat în legătură cu organizația și cu aceste teorii ridicole, Trump a declarat, de la Casa Albă: „Nu știu prea multe lucruri despre această mișcare, dar înțeleg că mă plac foarte mult, lucru pe care îl apreciez. Am auzit că popularitatea lor crește.

Remarcile președintelui american au fost întâmpinate cu entuziasm de QAnon pe rețelele socializare. Facebook a anunțat închiderea mai multor conturi și grupuri ale acestora.

Fost colaborator al lui Trump, reținut pentru delapidare

Declarațiile lui Trump au loc în contextul în care Steve Bannon, fost colaborator, a fost reținut pentru deturnare de fonduri. Potrivit presei străine, Bannon deturna banii printr-un site prin intermediul căruia se strângea suma necesară construcției "zidului" la granița dintre SUA și Mexic promis de președintele american în campania electorală.

