Donald Trump și-a luat angajamentul față de cele 75 de milioane de americani care l-au votat

Donald Trump a acceptat înfrângerea în fața lui Joe Biden, la alegerile prezidențiale din noiembrie și a postat în cursul zilei de vineri un mesaj special pentru cele 75 de milioane de votanți ai săi.

Președintele american a promis electoratului că în viitor, va rămâne o puternică voce a celor care l-au votat. De asemenea, Trump și-a luat angajamentul prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter că nu va permite votanților săi să fie tratați cu lipsă de respect.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!