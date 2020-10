Donald Trump și-a salutat susținătorii adunați în preajma spitalului. Președintele SUA le-a făcut o vizită surpriză (VIDEO)

Donald Trump, președintele SUA, a părăsit pentru scurt timp Centrul Medical Militar Național Walter Reed, duminică, pentru a-și saluta susținătorii adunați în preajma unității medicale, făcându-le cu mâna din coloana prezidențială.

Donald Trump, președintele SUA, și-a salutat susținătorii adunați în preajma spitalului

Susținătorii liderului american au purtat pancarte prin care și-au exprimat atașamentul față de Donald Trump, urându-i atât să se recupereze rapid, cât și să se impună în cursa prezidențială care culminează cu votul din 3 noiembrie. La rândul său, dintr-un SUV negru, președintele Donald Trump, care era îmbrăcat la costum și purta mască, le-a făcut cu mâna și i-a aplaudat.

Donald Trump și-a salutat susținătorii

Donald Trump postase și un clip pe Twitter, unde a scos în lumină aprecierea pe care ce le-o poartă oamenilor adunați în fața Centrului Walter Reed.

Mesajul președintelui SUA

„Primim informații grozave de la doctori, acesta este un spital incredibil, Walter Reed. Munca pe care o depun ei este pur și simplu uimitoare și vreau să le mulțumesc tuturor, asistentelor, doctorilor, tuturor celor de aici. De asemenea, am putut să-i întâlnesc pe câțiva dintre soldați și pe cei din prima linie – ce grup! De asemenea, cred că o să le facem o mică surpriză câtorva dintre grozavii patrioți pe care îi avem pe stradă și care au fost acolo de ceva timp, au steaguri cu Trump, ne iubesc țara! Vă spun doar vouă, dar am să fac o vizită surpriză. Poate că voi ajunge acolo înainte să mă vedeți, dar când mă uit la entuziasmul lor... și avem entuziasm cum probabil că n-a mai avut nimeni vreodată! Oameni care iubesc munca pe care o depunem, avem poate mai mult entuziasm decât oricine. A fost o călătorie interesantă, am învățat o grămadă despre COVID, mergând cu adevărat la școală – asta e școala adevărată, nu numai teoria, și o înțeleg, și este o chestie foarte interesantă, o să vă spun despre ea. Între timp, iubim SUA și iubim ce se întâmplă! Mulțumesc!", a afirmat Donald Trump.

Donald Trump continuă să se recupereze din boala infecțioasă COVID-19, iar medicii săi susțin că președintele SUA ar putea fi externat chiar luni. În vârstă de 74 de ani, liderul american nu mai are febră de vineri și nu reclamă probleme de respirație, le-a spus dr. Sean Conley reporterilor prezenți duminică în fața Spitalului Walter Reed.

Dacă lucrurile vor decurge bine în continuare, de luni i s-ar putea permite să continue tratamentul la Casa Albă, a adăugat medicul.