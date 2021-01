Donald Trump și-a schimbat părerea despre susținătorii săi: Sunt revoltat! Cei care au folosit violența nu reprezintă țara noastră (VIDEO)

Preşedintele Donald Trump a avut o primă reacţie după asaltul produs la Capitoliu. El i-a condamnat pe agresori, a făcut apel la calm şi, pentru prima dată, a recunoscut rezultatul alegerilor. În acelaşi timp, președintele-ales Joe Biden i-a caracterizat pe agresori drept „terorişti interni” şi a lansat noi acuzaţii la adresa lui Trump. Poziţia lui Biden a fost întărită de Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pellosi, care l-a acuzat pe Donald Trump de instigare la revoltă şi a ameninţat cu repercusiuni legale. Între timp, a crescut atât numărul deceselor dupa violențele de miercuri, precum şi cel al oficialilor care şi-au dat demisia din guvern.

„Ca toţi americanii, sunt revoltat de violențe, de încălcarea legii şi de haos. Protestatarii care s-au infiltrat în Capitoliu au pângărit sediul democraţiei noastre. Către cei care au folosit violența şi distrugerea: ”Nu ne reprezentanţi ţara!”. Iar către cei care au încălcat legea: ”Veţi plăti!”, a transmis Donald Trump.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.