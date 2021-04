Donald Trump spune că vaccinul împotriva COVID-19 ar trebui numit „Trumpcine”

Donald Trump cere să i se recunoască comtribuția pentru dezvoltarea mai multor vaccinuri împotriva coronavirusului. Sâmbătă seara, în timpul unei reuniuni in cadrul ”Grand Old Party” (GOP), fostul președinte american a afirmat că și-ar dori ca vaccinul să-i poarte numele, și să fie cunoscut drept „Trumpcine”.

Nu este prima dată când Trump încearcă să se identifice cu vaccinul Covid-19. Luna trecută, presa internațională scria că „Donald Trump le cere americanilor să-și imagineze fața lui în timp ce vaccinul COVID intră în corpurile lor”.

Donald Trump a susținut eforturile de creare a unui vaccin pentru combaterea coronavirusului, anul trecut. Acum, că nu se mai află la conducerea SUA și vaccinarea a început și a dus la scădere infectărilor, cât și a deceselor, Trump vrea să-i fie recunoscute meritele.

Fostul preşedinte şi-a lăudat felul în care a gestionat pandemia, în pofida morţii a 400.000 de oameni în timpul preşedinţiei sale.

Donald Trump s-a lăudat că a gestionat bine pandemia atât timp cât a fost președintele SUA, în pofida celor 400.000 de morți COVID. El i-a felicitat pe guvernatorii republicani care au ţinut magazinele şi întreprinderile deschise în statele lor şi l-a atacat pe doctorul Anthony Fauci, consilierul preşedinţiei.

Fostul președinte, în vârstă de 74 de ani, a fost vaccinat înainte de a părăsi Casa Albă, pe 20 ianuarie.

'Call it Trumpcine!' Former president says COVID shot should be named after him https://t.co/um3cuHOeeJ