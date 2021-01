Donald Trump susține că numărul deceselor provocate de COVID-19 în SUA a fost exagerat: Cum au reacționat experții americani din domeniul sănătății

Președintele în exercițiu al SUA, Donald Trump susține că numărul deceselor asociate COVID-19 de pe teritoriul american a fost ”exagerat (...) din cauza metodei ridicole de determinare”. Comentariul publicat pe Twitter de liderul de la Casa Albă a fost contrazis imediat de specialiștii americani din domeniul sănătății, care au subliniat că morțile provocate de coronavirus sunt reale. De la începutul pandemiei, în SUA au fost înregistrate peste 350.000 de decese în rândul pacienților cu COVID-19.

”Numărul de cazuri şi morţi de Virusul Chinezesc este mult exagerat în Statele Unite din cauza metodei ridicole de determinare (a Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor – n.r.) comparativ cu alte ţări, dintre care multe raportează, în mod intenţionat, foarte inexact şi scăzut”, a scris Trump pe Twitter.

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News!