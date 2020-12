China a încercat până acum să dea vina pe toată lumea pentru pandemia de coronavirus și a respins acuzațiile care i-au fost aduse. Cu toate acestea, mai mult documente divulgate presei arată greșelile făcute de China în primele etape ale pandemiei.

Într-un raport marcat ca fiind confidențial, autoritățile de sănătate din provincia Hubei, unde a fost detectat pentru prima oară virusul, au înregistrat un număr total de 5.918 noi cazuri de COVID la data de 10 februarie, dublu față de numărul care a fost anunțat în mod oficial.

Aceasta este doar una dintr-un lung șir de descoperiri făcute cu ajutorul documentului de 117 pagini și reprezintă cea mai importantă dezvăluire din China încă de la începutul pandemiei.

Raportul, care acoperă perioada octombrie 2019 - aprilie 2020, arată că autoritățile se bazau pe teste care nu erau foarte sigure și pe mecanisme de raportare problematice.

Documentele mai arată că, de la început, testarea nu a fost exactă și a dus la întârzieri de săptămâni până la diagnostic. Pe 10 ianuarie, chiar oficialii consemnează în documente că testele sunt ineficiente și dau rezultate negative în mod frecvent.

Guvernul chinez a negat constant acuzațiile făcute de Statele Unite și țările din Occident, că au ascuns în mod deliberat informații legate de virus. Cu toate acestea, documentele obținute de CNN au demonstrat că există contradicții între ceea ce știau autoritățile chineze și ceea ce transmiteau publicului.

Marți, 1 decembrie, se împlinește un an de când primul pacient cunoscut a prezentat primele simptome ale bolii în capitala provinciei Hubei, Wuhan, potrivit unui studiu cheie din publicația medicală Lancet.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)