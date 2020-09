Dramaturgul și scenaristul Ronald Harwood, premiat cu Oscar, a murit

Ronald Harwood, dramaturgul și scenaristul premiat cu Oscar, a murit, marți, la vârsta de 85 de ani, din cauze naturale, potrivit unui anunț făcut de agentul său Judy Daish.

Ronald, născut în Africa de Sud, a fost considerat unul dintre marii dramaturgi britanici de după război. Piesele sale de teatru includ The Dresser și Quartet, ambele fiind adaptate pentru ecran.

A primit din partea Academiei americane de film un trofeu Oscar pentru scenariul adaptat al filmului „The Pianist” (2002), regizat de Roman Polanski.

Ronald Harwood a primit în 2010 un titlu de cavaler pe lista Queen's Birthday Honours, la doi ani după ce a luat un Bafta pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru The Diving Bell and the Butterfly (Le Scaphandre et le Papillon), scrie BBC.

Între scenariile pe care le-a semnat se numără „Australia”, regizat de Baz Luhrmann, în care au jucat Nicole Kidman şi Hugh Jackman, „Oliver Twist”, adaptare regizată de Polanski, şi „Being Julia”, cu Annette Bening în rol principal.

Ronald Harwood a fost preşedinte al Royal Society of Literature din 2001 până în 2004 şi al Royal Literary Fund începând cu 2005. În anul 2010, a fost decorat de regina Elizabeth II.

Printre piesele de teatru pe care le-a scris se află „Taking Tea With Stalin”, „Taking Sides”, „Ivanov” şi „The Ordeal of Gilbert Pinfold”.