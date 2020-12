Vaccinul anti-COVID-19 e noua „pâine caldă" pentru mulți cetățeni de pe planetă. Printre aceștia, israelienii. Cadrele medicale din Tel Aviv au celebrat primirea vaccinului de la Pfizer într-un mod atipic.

Medicii de la Centrul Medical din Tel Aviv au dansat și au aplaudat după ce au primit primul lot de vaccin. Momentele de bucurie au fost filmate și distribuite pe internet. Modul de manifestare al medicilor a ajuns subiect de dezbatere în online. Exuberanța celor din imagini a fost aspru criticată, în special de către cei care nu intenționează să se vaccineze.

