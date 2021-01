După ce s-a certat cu republicanii, Donald Trump se gândește să își facă propriul partid

Donald Trump se va retrage la reședința sa din Florida, odată ce funcția de președinte al SUA va fi preluată de Joe Biden, contra-candidatul său din 2020. Trump a anunțat deja că nu va fi prezent la ceremonia de învestire a democratului, urmând să părăsească Washington-ul îniante. Aici ar urma să decidă viitorul său politic și se pare că nu exclude varianta de-ași crea propriul partid.

Donald Trump și-ar putea lansa propriul partid politic

Potrivit The Wall Street Journal, Trump s-ar pregăti să își lanseze propriul partid politic, ce ar urma să se numească Partidul Patrioților. În ultimele zile, potrivit unor surse citate de presa americană, el a discutat cu colaboratorii săi, pentru că vrea să își exercite în continuare influența pe scena politică din SUA.

Potrivit sursei citate, Casa Albă a refuzat să comenteze informațiile apărute în presă.

Recent, Trump a avut o serie de disensiuni cu republicani influenți, precum Mitch McConnel, liderul majorității din Senat, care a afirmat săptămâna trecută că președintele merită să fie pus sub acuzare, în contextul evenimentelor violente de la Casa Albă.

Deși au existat o serie de evenimente controversate în ultimele săptămâni în SUA, Trump continuă să se bucure de sprijin în rândul alegătorilor republicani, după cum arată sondajele.

Pe de altă parte, potrivit sursei citate, încă nu este clar dacă înființarea unui nou partid politic ar putea fi o prioritate pentru Donald Trump. Pasul ar urma să necesite o alocare serioasă de timp și de resurse.

Au găsit, lângă Mangalia, o peşteră veche de 5,5 milioane ani. A venit NASA! Au descoperit în ea ceva şoc! Au mai văzut asta doar pe Marte

Discursul de adio al lui Trump

Președintele Trump a ținut să precizeze că el nu a fost de acord cu actele de violență din data de 6 februarie, violență ce „nu poate fi tolerată”. Mai mult decât atât, Trump spune că îi dorește succes viitoarei administrații și susține că lumea îi respectă iar pe americani, iar această formă de respect trebuie păstrată.

„Am făcut ceea ce am venit să facem, și mult mai mult de-atât. Am dus bătălii grele, cele mai grele, pentru că de asta m-ați ales. Săptămâna aceasta inaugurăm o nouă administraţie şi ne rugăm pentru succesul său în păstrarea unei Americi sigure şi prospere. De asemenea, le dorim să aibă noroc. Toţi americanii au fost îngroziţi de asaltul asupra Capitoliului nostru (...) Lumea ne respectă din nou, vă rog să nu pierdeţi acest respect (...) În timp ce mă pregătesc să predau puterea unei noi administraţii miercuri la prânz, vreau să ştiţi că mişcarea pe care am început-o abia începe - nu a existat niciodată aşa ceva”, a declarat Donald Trump, într-un mesaj video de câteva minute, filmat la Casa Albă.