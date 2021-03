Eforturile de deblocare a Canalului Suez continuă, deocamdată, fără succes: Două remorchere trimise în zonă pentru a participa la operațiune (VIDEO)

Două remorchere s-au deplasat duminică către Canalul Suez pentru a contribui la eforturile de mutare a navei-container Ever Given, de 400 de metri lungime și peste 220.000 de tone, blocată de mai multe zile în canalul navigabil crucial pentru comerțul mondial, informează France 24. Nava sub pavilion Panama și deținută de o companie japoneză transporta marfă între Asia și Europa, a fost mișcată puțin sâmbătă, însă situația este încă departe de a fi rezolvată.

Remorcherele, unul sub pavilion olandez, și celălalt sub pavilion italian, au ajuns duminică, în Marea Roșie, lângă orașul Suez.

Deocamdată este greu de precizat când va fi deblocat complet Canalul Suez. Pentru ca acest lucră să se întîmple este nevoie de degajarea a cel puțin 20.000 de metri cubi de pământ și nisip.

Între timp, autoritățile egiptene vorbesc despre ipoteza în care nava a eșuat din cauza unei erori umane. Până acum fusese avansată ideea că totul s-a întâmplat din cauza vântului puternic.

Petse 200 de nave sunt blocate la ambele capete ale Canalului, un blocaj care provoacă costuri în comerțul mondial de 400 de milioane de dolari pe oră.

În încercările de deblocare a navei, este luată în calcul decărcarea parțială a încărcăturii, operațiune care ar putea însemna că blocajul Canaclului Suez se va prelungi cu alte câteva zile, lucru pe care autoritățile încearcă prin toate modurile să îl evite, mai notează sursa citată.

