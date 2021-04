Egiptul a sechestrat nava Ever Given și așteaptă despăgubiri de 900 de milioane de dolari. Suma acoperă pierderile suferite în urma blocajului pe Canalul Suez

Autorităţile egiptene au sechestrat nava port-container Ever Given, cea care a rămas blocată în Canalul Suez la finele lunii martie, în aşteptarea plăţii de către proprietari a sumei de 900 de milioane de dolari, reprezentând despăgubiri pentru costul deblocării navei, informează Bloomberg.

Egiptul cere despăguiri după blocarea navei Ever Given în Canalul Suez

Despăgubirile includ pierderile suferite de Autoritatea Canalului Suez, costurile asociate cu repunerea navei pe linia de plutire şi alte cheltuieli de mentenanţă, a declarat preşedintele Autorității, Osama Rabie.

Amintim că, la finele lunii martie, nava Ever Given, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat pe diagonala Canalului Suez. După o operațiune dificilă, care a durat zile în șir, nava a fost în cele din urmă ranfluată.

Dar, în tot acest timp, lanţurile mondiale de aprovizionare au fost perturbate, și asta în condiţiile în care ele erau oricum afectate de pandemie. Aproximativ 400 de vase au așteptat deblocarea Canalului Suez, inclusiv nave care transportau zeci de mii de animale vii din România.

Prin Canalul Suez tranzitează circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere şi circa 12% din comerţul global de bunuri. În 2020, au trecut prin această cale maritimă cel puţin 18.840 de nave.

Ever Given are 400 de metri lungime și cântărește 200.000 de tone, având o capacitate maximă de 20.000 de containere.

Acum, Egiptul cere despăgubiri de 900 de milioane de dolari și, până la achitarea sumei, a sechestrat nava Ever Given.