Un elicopter militar rusesc a fost doborât luni, deasupra Armeniei, în apropiere de granița cu Azerbaidjanul. Doi membri ai echipajului au murit, iar al treielea se află în stare gravă. Potrivit presei internaționale, aparatul a fost lovit de la sol, de forțele azere, dintr-un sistem portabil de apărare antiaeriană.

Elicopterul de tip Mi-24 a fost lovit la ora locală 18:30, în timp ce zbura deasupra satului armean Eraskh, în apropiere de Nakhchivan, un teritoriu azer autonom care separă restul Azerbaidjanului de teritoriul Armeniei. Aparatul de zbor însoțea o coloană de vehicule ale unei baze militare rusești din Armenia.

Azeri voice says “we shot it down” yet #Azerbaijan claims this was an #accident: Russian helicopter Mi-24 shot down by man-portable air-defense system over Armenia near Azerbaijan border. 2 crew members killed, 1 was evacuated with moderate injuries - Ministry of Defense, Russian pic.twitter.com/tZkdcLEU3B