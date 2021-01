Elon Musk, fondator și CEO al companiilor Tesla și SpaceX, a subliniat că „o mulțime de oameni vor fi foarte nemulțumiți” dacă giganții din social media se vor comporta ca un arbitru de facto pentru discursul liber. Renumitul antreprenor american a făcut această remarcă pe Twitter, ca răspuns la o postare a site-ului de satiră The Babylon Bee, care publicase un articol cu fotografia lui Donald Trump și cu titlul „Dictator Malefic Fascist Cenzurat și Votat Afară din Funcție”.

„O mulțime de oameni vor fi super nemulțumiți cu high tech de pe Coasta de Vest ca arbitru al discursului liber”, a scris Elon Musk, pe Twitter.

În replică la comentariul său, un alt utilizator a scris: „High tech de pe Coasta de Vest trebuie să facă distincția între a interzice discursul urii și a interzice discursul pe care în urăște”. Elon Musk a răspuns: „Asta este o distincție importantă”.

A lot of people are going to be super unhappy with West Coast high tech as the de facto arbiter of free speech