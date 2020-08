Elon Musk a fost invitat să viziteze Egiptul pentru a se convinge că piramidele nu au fost construite de extratereștrii, așa cum a lăsăt el să se înțeleagă într-o postare de Twitter. Autoritățile egiptene au transmis că vizitarea mormintelor antice din piramide este dovada că structurile impresionante au fost într-adevăr construite de egipteni.

Vineri, fondatorul Tesla a transmis un mesaj pe celebra rețea de socializare, care a fost redistribuit de peste 85,000 de ori și a primit jumătate de milion de like-uri, în care spunea că este evident că extratereștrii au construit piramidele.

Andreea Esca, noi mărturii despre coronavirus: ADEVĂRUL pe care publicul îl aştepta de mult

Ministrul cooperării internaționale din Egipt, Rania al-Mashat, i-a răspuns, spunând că admiră activitatea lui Musk, însă îi cere să ia în seamă dovezile că piramidele au fost construite de faraonii din Egipt.

"Vă invit pe dumneavoastră și pe cei de la SpaceX să descoperiți hieroglifele despre cum au fost făcute piramidele și, de asemenea, să vizitați mormintele constructorilor acestora. Domnule Musk, vă așteptăm!", a mai scris AlMashat.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4