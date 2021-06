Elon Musk, mesaj de amenințare din partea grupării de hackeri Anonymous: Ți-ai întâlnit adversarii. Aşteaptă-ne! (VIDEO)

Elon Musk a primit un mesaj de amenințare din partea grupării de hackeri Anonymous. Un videoclip în care șeful Tesla este criticat reputația pe care și-a creat-o printre miliardari, pentru felul în care îşi exploatează angajaţii și cum manipulează criptomonedele.

„Poate crezi că ești cel mai inteligent, dar acum ți-ai întâlnit adversarul. Suntem anonimi! Suntem legiune. Aşteaptă-ne”, a spus hackerul.

În ultimii câţiva ani te-ai bucurat de cea mai favorabilă reputaţie pentru că ai atins dorinţa pe care mulţi dintre noi o avem de a trăi într-o lume cu maşini electrice şi explorare spaţială”, spune unul dintre hackeri, în videoclipul care a devenit viral pe Twitter.

"Se pare că încercarea ta de a salva lumea este mai mult o demonstrație de superioritate decât o preocuparea reală pentru umanitate. Acest lucru a fost evident pentru angajații tăi, care s-au confruntat cu condiții inumane ani de zile. Este evident și în ceea ce privește copiii care lucrează în minele de litiu de peste mări, și care distrug mediul înconjurător. Ești dispus să organizezi lovituri de stat, în scopul de a instala dictatori în țările în care produsele toxice sunt minate. Te-ai încoronat prematur "Împăratul planetei Marte", un loc în care vei trimite oameni să moară...", mai spune vocea distorsionată din mesaj.

Gruparea de terorism cibernetic stă în spatele multor atacuri îndreptate împotriva departamentelor de poliţie, politicieni, companii financiare şi grupări religioase.

Musk nu a abordat direct ameninţarea subtilă, dar la aproximativ 20 de minute de la postarea grupului, el a scris pe Twitter mesajul „Nu ucide ceea ce urăşti, salvează ceea ce iubeşti”.

