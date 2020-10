Era disperat că nu-şi găsea un job, deşi trimisese sute de CV-uri. Şi-a schimbat o literă din nume, apoi a primit zeci de oferte

Aceasta este povestea lui Jose Zamora, un bărbat din Statele Unite ale Americii care, cu mulţi ani în urmă, rămăsese şomer şi era dsperat să-şi găsească un job.

A renunţat la o literă din prenume

Omul trimisese sute de CV-uri către angajatori, dar nimeni nu-l suna înapoi. Nu mai ştia ce să facă. Într-o bună zi, i-a venit o idee: să-şi schimbe numele, pentru că suna "prea" sud-american. Iar varianta aleasă de el s-a dovedit a fi genială. Nu şi-a modificat radical numele, ci, în mare, l-a păstrat pe acesta, dar a renunţat la o singură literă. La "s"-ul din Jose. Şi, astfel, a rămas Joe Zamora. Joe - un nume foarte comun in SUA. Dupa o saptamana, avea in inbox sute de raspunsuri, asa cum singur a marturisit in imaginile postate pe Youtube, care ii spun povestea.

Cum a explicat bărbatul "găselniţa"?

Chiar daca in teorie CV-urile online sunt o metoda perfecta de a cauta un loc de munca, fara sa te lovesti de astfel de probleme, practica a dovedit contrariul. S-a probat, astfel, ideea că angajatorii din SUA discrimineaza constient sau inconstient persoanele cu nume afro sau latino. "Am fost nevoit sa renunt la o litera ca sa obtin un job. Cateodata nici nu cred ca oamenii sunt constienti de faptul ca judeca, insa cred ca toti o facem la un moment dat", a spus Zamora.