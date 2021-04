Erupție de proporții în spațiu, de 100 de ori mai intensă ca furtunile solare (VIDEO)

Erupție de proporții în spațiu. Oamenii de știință de la Universitatea din Colorado au observat o flacără gigantică provenită de la Proxima Centauri, care a avut o intensitate de 100 de ori mai mare decât erupțiile Soarelui. Datorită distanței enorme care o separă pe Proxima Centauri de Pământ, influența acestei flăcări gigantice nu a fost resimțită de planeta noastră.

