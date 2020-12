Evacuare în masă pe insula Java, după ce un vulcan a erupt și a aruncat în aer gaze și cenușă

Mai mult de 4.400 de indonezieni au fost evacuați, după ce un vulcan din provincia indoneziană East Java a aruncat în aer o coloană de aproximtiv patru kilometri de gaze fierbinţi și cenușă. Ca urmare a exploziei, autoritățile au emis o alertă de zbor și au închis un aeroport local, scrie trtworld.com.

Ultima activitatea a vulcanului a avut loc în 2017.

Nu au fost raportate victime sau materiale cauzate de erupție în arhipelagul asiatic, însă autoritățile i-au sfătuit pe locuitorii să poarte măști pentru a se proteja de cenușa vulcanică care țâșnește din craterul din estul Nusa Tenggara, cea mai sudică provincie din Indonezia, și să fie atenți la eventualele fluxuri de lavă.

"Pentru a minimiza impactul asupra sănătății cauzat de cenușa vulcanică, se recomandă ca oamenii să poarte o mască sau alte echipamente pentru a-și proteja ochii și pielea", a declarat purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale de Atenuare a Dezastrelor, Raditya Jati.

