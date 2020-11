EXCLUSIV // Alegerile prezidențiale din Republica Moldova, analizate de politologul Cristian Pîrvulescu: „Sunt de o importanță crucială"

Republica Moldova se află din nou în fața unui moment istoric: alegerile prezidențiale, care pot trasa o nouă direcție micului stat vecin cu România, considerat de mulți drept „pământ românesc". Duelul din turul al doilea se repetă: Maia Sandu, politicianul pro-occidental și de cealaltă, pro-rusul Igor Dodon, „independent" susținut de Partidul Socialiștilor.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, a analizat acest subiect, pentru B1.ro.

Cristian Pîrvulescu: „Este vorba despre o alegere istorică"

- B1.ro (Andi Miron): Confruntarea dintre Maia Sandu și Igor Dodon, între pro-europeni și pro-ruși continuă, după 4 ani. Alegerile prezidențiale de duminică au o importanță crucială pentru Republica Moldova?

- Cristian Pîrvulescu: Da, cu siguranță. O victorie a lui Igor Dodon va consolida linia pro-moscovită și deja nervozitatea la Moscova a crescut după victoria lui Joe Biden. Eșecul alegerilor prezidențiale de duminică ar însemna o înfrângere în apropierea granițelor ruse și ar fi foarte prost privită.

O victorie a lui Dodon ar consolida o politică deja începută, însă care nu a fost foarte clară. O victorie a Maiei Sandu ar întări direcția pro-europeană, care a fost abandonată câțiva ani, reluată în timpul prim-ministeriatului Maiei Sandu și abandonată din nou.

Este vorba despre o alegere istorică. Nu știu dacă este cea mai importantă alegere din scurta istorie a Moldovei, dar cu siguranță este una de importanță extraordinară și va influența politica moldovenească pe termen mediu și lung.

A cumpărat statuia din aur al lui Buddha. Acasă, a scăpat-o, s-a crăpat şi... ŞOC. Era înăuntru de 1000 ani

- B1.ro: Cât de mult ar putea influența politica Maiei Sandu Republica Moldova în doar 4 ani? Ar fi nevoie de două mandate pentru schimbări semnificative?

- C.P.: În primul rând, ar fi nevoie de o schimbare a raporturilor politice din Parlament, deci de alegeri anticipate și este interesant de văzut că nu doar Maia Sandu este interesată de alegeri anticipate, ci și Usatîi, cunoscut ca fiind un pro-rus important, legat de multe scandaluri de corupție, ceea ce arată cât de riscantă va fi situația din Moldova, chiar dacă Maia Sandu va câștiga alegerile. Fără sprijinul Parlamentului, președintele moldovean este izolat. Președintele poate fi chiar suspendat. Dodon de exemplu, a fost suspendat de nenumărate ori și nu a putut să influențeleze politica. Calculele arată că Maia Sandu are mai multe șanse, există o activitate anti-Dodon în Moldova și atunci, ar putea conduce la o izolare a sa în palatul prezidențial.

După cum observăm, opoziția este extraordinar de fracturată, partidele pro-europene și o astfel de reconstrucție nu va fi ușor de realizat. Va fi nevoie de sprijinul Uniunii Europene și al Statelor Unite ale Americii, dar oricum, ar fi un pas important (n.r. - victoria Maiei Sandu). Ar fi aproape imposibil să se meargă într-o astfel de direcție dacă Maia Sandu nu ar deveni președinte. Nimic nu e imposibil niciodată în politică, dar niciodată nu trebuie să nu luăm în calcul interesul rus.

- B1.ro: Maia Sandu a obținut în primul tur o victorie importantă. Credeți că are șanse mai mari să câștige în 2020?

- C. P.: Evident, în 2020 este pe primul loc la alegerile prezidențiale, datorită prezenței reduse la vot și a prezenței mari în diaspora. Probabil că această tendință va rămâne. Șansa vine din faptul că moldovenii nu sunt mulțumiți de politica lui Dodon. Aproape 70% dintre votanți au votat împotriva lui Dodon, deci în turul al doilea, șansele ca aceștia să se mobilizeze împotriva sa, sunt mai mari.

Prezența Maiei Sandu la o dezbatere cu Igor Dodon, instrument de propagandă pro-rusă

- B1.ro: De ce credeți că a refuzat Maia Sandu dezbaterea cu Igor Dodon?

- C.P.: Este imposibil de făcut o dezbatere, care ar fi fost în mare măsură speculată de media pro-rusă. Pentru publicul Maiei Sandu, acest lucru nu are importanță, pentru că această fractură, mai mare decât în România, dintre cei care se aliniază mediei pro-ruse și pro-europeni se vede. Și la noi s-a văzut, dar la ei se vede și mai tare.

Nu trebuie uitat faptul că media rusă este mult mai influentă în Moldova decât media din România. Ar fi existat în cadrul dezbaterii o serie de inechități și de capcane, niște întrebări pe care ar fi pus-o pe Maia Sandu într-o dificultate. Nu era o dezbatere onestă, ci riscantă, așa că a preferat să-și consolideze poziția. Mi-e greu să cred că acest lucru va conta în campania electorală.

Prezența Maiei Sandu la o eventuală dezbatere ar fi servit drept instrument de propagandă pro-rusă, în special pe posturile în limba rusă. Iar dacă rusofonii nu se prezintă la vot, Dodon este pur și simplu expus.

Nu este o bătălie doar între pro-ruși și pro-europeni, ci și o ofensivă a celor care-și recunosc identitatea românească.

- B1.ro: Cum se explică prezența la vot mult mai scăzută în primul tur al alegerilor din acest an, de doar 46%, spre deosebire de cea din 2016, care a fost de 51%?

- C.P.: Eu cred că explicația stă în principal în epidemie. Epidemia este mai dură în Moldova și alegerile se desfășoară în contextul celui de-al doilea val, care face și mai multe îmbolnăviri.

Nu trebuie să uităm și că o parte din populația moldovenească lipsește din țară, precum și în România, aspect care are un impact semnificativ asupra prezenței la vot. În principiu, prezența este mai bună în turul al doilea.

Electoratul nehotărât va face diferența

- B1.ro: Datele sondajelor sunt destul de diferite. Unele îl plasează pe Igor Dodon drept favorit. Altele, pe Maia Sandu. Cum putem interpreta aceste analize?

- C.P.: În primul rând, când discutăm despre sondaje, trebuie să ne uităm la prezență. Cu cât prezența este mai mare, cu atât șansele lui Dodon scad. Vorbim totuși și despre electoratul nehotărât, care ar putea face diferența. Un procent semnificativ ar putea merge de partea Maiei Sandu, pentru că Igor Dodon nu a reușit să dea niște răspunsuri la o serie de întrebări importante, legate de corupție.

Chiar am discutat nu niște reprezentanți ai unor institute de sondare care spuneau că există această posibilitate, ca la turul al doilea să se voteze contra lui Dodon, pentru că este președinte. Are un avantaj, pentru că poate controla executivul, dar și un dezavantaj, pentru că are o imagine negativă.

Nehotărâții reprezintă o treime. Moldova este împărâită în: o treime pro-rusă, o treime pro-europeană și o treime care înclină într-o direcție sau în alta. Trebuie ținut cont de faptul că neîncrederea în Uniunea Europeană a scăzut și 70% din comerțul exterior al Republicii Moldova se realizează acum datorită acordurilor de pre-aderare cu Uniunea Europeană, ceea ce este un semnal bun și această linie se poate dezvolta și este benefică pentru economia moldovenească.