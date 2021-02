Curtea Constituţională a Republicii Moldova a stabilit marți că decretul prin care preşedintele republicii, Maia Sandu, a delegat-o din nou pe Natalia Gavriliţă cu formarea unui nou guvern este neconstituțional. În punctul trei al aceleiaşi decizii, judecătorii constituţionali au cerut fracţiunilor parlamentare şi instituţiei prezidenţiale să recurgă la noi consultări pentru desemnarea unui prim-ministru.

Pe de altă parte, în conferința de marți seară, Maia Sandu a declarat că depășirea actualei crizei se poate face doar cu un Parlament nou, iar poporul este cel care deține puterea reală în stat. „La anticipate sau la referendum oamenii vor decide viitorul lor și al țării”, a spus aceasta.

Maia Sandu spune că a luat cunoștință de decizia Curții Constituționale și că într-o situația de normalitate aceasta ar fi fost de înțeles, însă nu astăzi „când nu avem o situație de normalitate”.

„Acum avem o situație similară cu cea de la sfârșitul anului 2015 începutul anului 2016, atunci când oligarhul Plahotniuc și-a încropit o majoritate parlamentară de buzunar. Sper că ne amintim foarte bine ce s-a întâmplat cu țara în perioada statului captura”, declară Maia Sandu.

Ce spun analiștii despre noua criză politică de la Chișinău

Această mișcare este criticată însă de unii analiști politici din Republica Moldova. Contactat de B1.RO, Nicolae Federiuc atrage atenția asupra riscurilor ca noua criză politică să se adâncească foarte mult. Acesta nu exclude scenariul izbucnirii unor violențe în perioada următoare:

“Maia Sandu împinge țara spre un război în care nu pot exista învingători. Președintele Maia Sandu a deshis Cutia Pandorei. Prin sfidarea deschisă a hotărârii Curții Constituționale, ea a scos definitiv lupta politică din albia legalității și a declanșat un război de uzură, care riscă să ducă nu doar la un colaps total, ci chiar să provoace vărsări de sânge. Nimeni până acum, nici Vladimir Voronin (care a avut majoritate constituțională în Parlament), nici chiar rău famatul Plahotniuc nu și-au permis să meargă atât de departe. Chiar și atunci când au abuzat de pozițiile lor, au încercat încadreze, cel puțin formal, aceste acțiuni în limitele unor legi și reguli prestabilite. Maia Sandu a decis să treacă însă, deschis și conștient, liniile roșii, iar mai departe se poate întâmpla orice”, precizează Nicolae Federiuc.

Acesta vede în decizia Maiei Sandu un interes pur politic, având în vedere că, potrivit sondajelor, PAS are șansa să își dubleze prezența parlamentară. Pe de altă parte Maia Sandu nu are argumente juridice pentru dizolvarea Parlamentului de la Chișinău. Mai mult, scenariul alegerilor anticipate nu va conduce la o rezolvare a crizei politice, având în vedere că celelalte partide ar urma să revină în Parlament, iar Igor Dodon va avea șansa să se reinventeze politic:

"De dragul adevărului, trebuie să recunoaștem că insistența Maiei Sandu de a declanșa alegeri parlamentare anticipate are la bază un interes pur politic. Ea știe, și toate sondajele confirmă acest lucru, că partidul său are șanse reale să-și dubleze, cel puțin, prezența parlamentară. Tot de dragul adevărului mai trebuie să recunoaștem însă și faptul că motive reale și legale pentru declanșarea anticipatelor nu există. Argumentele gen „deputați corupți" sau „parlament nereprezentativ" nu doar că nu justifică dizolvarea Parlamentului, ci frizează absurdul, din punct de vedere juridic. Culmea este că Maia Sandu înțelege prea bine că partidele „corupte și nocive", împotriva cărora se pronunță formal, se poziționează, în continuare, în top trei la capitolul încredere. Adică nu există nicio îndoială că acestea vor reveni în Parlament după eventualele anticipate. În plus, îi oferă posibilitatea „răului absolut", Igor Dodon, care a rămas pe drumuri după eșecul la prezidențiale, să se reabiliteze parțial, pentru că, în mod sigur, va reveni în parlament", mai precizează analistul politic, care atrage atenția că de pierdut vor avea în special partidele care se declară proeuropene și proromânești, dacă vor avea loc alegeri anticipate.

“În realitate, alegerile anticipate vor anihila trei forțe declarat proeuropene și proromânești – Platforma DA, condusă de Andrei Năstase, Partidul Democrat, condus de Pavel Filip, și Partidul Pro Moldova, condus de Andrian Candu. În locul lor, în Parlament va intra partidul condus de Renato Usatîi, care, delicat vorbind, nu e cu nimic mai bun și, mai mult decât atât, e orientat clar spre Est. Prin urmare, Maia Sandu s-a angajat într-o luptă fără miză reală, ambalată într-un limbaj emotiv și revoluționar despre toate și nimic”, mai precizează Nicolae Federiuc.

Nicolae Federiuc: Cert este că Republica Moldova se află pe muchia prăpastiei

Potrivit acestuia, prin actualul blocaj instituțional, Maia Sandu speră să redirecționeze nemulțumirile populare care se vor amplifica în perioada următoare către adversarii politici. Pe de altă parte, evenimentele pot deveni imprevizibile, având în vedere că Renato Usatîi a chemat deja oamenii în stradă.

“Cert este că Republica Moldova se află pe muchia prăpastiei. Nu avem un guvern pe deplin funcțional de jumătate de an, de când a început campania electorală pentru prezidențiale. De aproape trei luni, am rămas în genere fără guvern. Astăzi, criza pandemică și cea economică au atins apogeul. În foarte scurt timp, statul va intra în incapacitate de plată. Asta va provoca, în mod firesc, revolte populare.

Maia Sandu speră, cred, să poate vărsa energia protestatară în capul oponenților politici. Un joc pe cât de periculos, pe atât de imprevizibil, pentru că același lucru și-l dorește și Renato Usatîi, care a chemat deja oamenii în stradă. Pe de altă parte, nu există nicio garanție că revolta va putea fi direcționată exclusiv către Parlament. Astăzi, singura putere executivă funcțională este Președinția. Așa că nu-i deloc exclus ca o bună parte din cei care vor ieși cu furcile în stradă să aibă niște întrebări și pentru Maia Sandu, care a provocat deschis și asumat criza politică și blocajul instituțional. Pentru că ea reprezintă astăzi Puterea, nu Opoziția. Cel puțin așa este percepută. Asta înseamnă că sunt foarte probabile confruntările de stradă. Iată de ce, singurul deznodânt logic al acestei crize este haosul garantat. Dar poate asta și este miza, de fapt? Întrebarea e cui prodest?”, mai spune Nicolae Federiuc.