EXCLUSIV // Noi proteste violente au avut loc în Minsk, luni noaptea, între forțele de ordine ale regimului Lukașenko și zeci de mii de manifestanți care îi contestă victoria electorală pentru cel de-al șaselea mandat prezidențial.

Alexandr Lukașenko, președinte al Belarusului din anul 1994, a fost dat câștigător în alegerile prezidențiale desfășurate în weekend, eveniment urmat de un puternic val de proteste. Candidata opoziţiei, Svetlana Tihanovskaia, a refuzat să accepte înfrângerea. Deși media de stat a anunţat că Lukaşenko ar fi obţinut peste trei sferturi din voturi, sondajele independente arătau că Tihanovskaia conducea în opțiunile electoratului.

Svetlana Tihanovskaia/ hepta.ro

Protestele s-au extins luni noaptea. Forțele de securitate și contestatarii regimului Lukașenko s-au ciocnit violent în capitala Minsk, în Brest, un oraș din vestul Belarusului, la granița cu Polonia, precum și în alte câteva orașe. Este un semn că furia cetățenilor de după alegeri s-a răspândit dincolo de zonele bogate din centrul Minskului. De această dată violențele au cuprins și raioanele periferice ale Capitalei, dominate de blocuri de apartamente din perioada sovietică. Protestatarii au ridicat baricade în centrul orașului, iar forțele de ordine au răspuns, folosind grenade lacrimogene, gloanţe de cauciuc și tunuri de apă.

Right now, pretty much all hell has broken loose. In the center of Minsk, police in riot gear are brutalizing protesters... 1000s of citizens are gathered for the second day in a row to demand that Belarus’ [Europe’s last dictator] #Lukashenko, steps down.pic.twitter.com/wEgd6fhCic