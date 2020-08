EXCLUSIV // De ce vor fi alegerile prezidențiale din Republica Moldova o miză specială pentru Moscova: "Rusia are nevoie de aliați, similar cazului Serbiei în interiorul Balcanilor de Vest"

EXCLUSIV // La fel ca în cazul România, și în Republica Moldova, toamna anului 2020, va fi marcată de alegeri organizate într-un context dificil, reprezentat de pandemia de coronavirus. În cazul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, mizele geostrategice sunt mari, consideră analistul Dionis Cenușă. Federația Rusă este interesată să poată prin intermediul unui proces electoral să controleze guvernarea de la Chișinău, în condițiile în care a pierdut tot mai mult teren în state satelit, precum Belarus sau Armenia.

Analistul politic Dionis Cenușă:“Alegerile prezidențiale din acest an sunt importante pentru că vor seta tonul pentru alegerile parlamentare"

Analistul politic Dionis Cenușă a precizat pentru B1.RO că alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor avea totodată o miză politică internă deosebit de importantă: perspectiva alegerilor parlamentare anticipate:

“Alegerile prezidențiale din acest an sunt importante pentru că vor seta tonul pentru alegerile parlamentare, care mai degrabă vor fi anticipate și vor avea loc deja în 2020. Deci, pe lângă ocuparea funcției de președinte de țară, vorbim și despre viitoarea componență a parlamentului, în eventualitatea anticipatelor. Anticipatele sunt dorite de Socialiștii filorusi și PAS-ul europeist. În total aceste partide - care reprezintă o parte din guvernare și respectiv din opoziție - numără 51 deputați”, consideră Dionis Cenușă.

Acesta precizează că Rusia va încerca să intervină în sprijinirea candidatului socialist Igor Dodon, prin intermediul transferului de imagine, a unui potențial credit de împrumut sau prin promisiuni care vizează deschiderea pieței pentru produse moldovenești. Acest lucru s-ar realiza în condițiile în care Rusia va dori în continuare să facă din Republica Moldova un aliat în regiune:Lovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...

“Cât privește Rusia, cea din urmă are nevoie de gueverne prietenoase în regiune. În general, din șase țări ale Parteneriatului Estic, Rusia are relații extrem de complicate cu două state - Ucraina și Georgia. Procesele democratice din Armenia rup relațiile clientelare, clădite anterior, dintre elita de la Yerevan și Moscova. Iar Azerbaijanul și Belarus sunt autocrații aflate în criză, în care puterea guvernanților se surpă, după cum demonstrează exemplul Belorus. Astfel, Moldova este unica țară din regiune, unde prin democrație eletorală încă pot fi alese partide pro-ruse capabile să influențeze procesul de luarea a deciziilor. Cu alte cuvinte, Rusia are nevoie de aliați, similar cazului Serbiei în interiorul Balcanilor de Vest. Din acest considerent, Rusia vrea și poate să influențeze alegerile prezidențiale prin susținerea președintelui Igor Dodon. Este folosit atât transferul de imagine, dar mai mult decât atât intervin "ajutoarele" oferite sub formă de un potențial credit de împrumut (200 milioane EUR) sau prin redeschiderea, foarte lentă și limitată, a pieței pentru anumite bunuri moldovenești”, mai precizează Dionis Cenușă.

Organizarea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, o provocare în contextul pandemiei

Acesta subliniază faptul că organizarea alegerilor în contextul pandemiei va crea o serie de situații speciale, legate de dificultățile exercitării dreptului de vot de către moldovenii care compun diaspora sau legate de corectitudinea procesului în anumite zone din Republica Moldova:

“Alegerile prezidențiale vor fi influențate foarte mult de situația pandemică din țară, dar și din statele cu diaspora moldovenească, deoarece unii votanți aflați în străinătate ar putea întâmpina obstacole de natură inedită la exercitarea dreptului de vot. În același timp, grupul votanților format din emigranți reveniți în țară ar putea fi cooptați de către opoziție, care acumulează sprijin în rândul cetățenilor nemulțumiți - in direcția unui vot de protest. Din acest motiv, Socialiștii și Igor Dodon ar putea caută modalități noi--vechi de a atrage voturi din regiunea transnistreană, unde votanții pot fi mituiți să voteze pentru forțe pro-ruse. Dacă din motive legate de pandemie, alegerile prezidențiale nu vor fi amânate (dacă este instituită stare de urgență), atunci atenția majoră va fi pe procesul de organizare a alegerilor”, consideră analistul Dionis Cenușă.