Zeci de mii de locuitori ai Parisului au părăsit orașul cu câteva ore înainte ca Franța să intre, din nou, în carantină totală. Cozi imense s-au format joi seară la ieșirile din Capitala franceză, iar gările și autogările au fost pline. Parizienii au creat ambuteiaje la ieșirile din oraș, îndreptându-se către zonele de la țară, unde speră să traverseze mai ușor perioada de lockdown instituită de autorități până la 1 decembrie, pentru a limita astfel răspândirea coronavirusului.

În imaginile care au devenit virale pe rețelele sociale se poate vedea cum miile de mașini au blocat șoselele pariziene cu puțin timp înainte ca restricțiile să intre în vigoare. Drumuri sufocate de numărul prea mare de mașini și sunete de claxoane – așa arătau unele zone din Paris joi seară, în ceea ce a fost descris drept un adevărat ”exod” al locuitorilor din Capitala Franței.

Iar cei care nu au plecat din Paris au ieșit totuși în oraș joi seară pentru a profita de ultimele ore în care restaurantele și barurile au mai fost deschise.

Blocaje la ieșirile din Paris

