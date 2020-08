Explozie a unei mașini capcană, urmată de un atac asupra unui hotel din Mogadishu. Cinci persoane au decedat, peste zece au fost rănite. Au fost luați și ostatici (VIDEO)

Duminică, o mașină capcană a explodat în Mogadishu, apoi câțiva bărbați înarmați au luat cu asalt un hotel de pe litoralul capitalei Somaliei.

Acțiunea amintește de modul de operare al jihadiștilor somalezi Shebab, a menționat un ofițer de poliție, citat de Arabnews.

„A avut loc o explozie a unei masini capcană care a vizat hotelul Elite de pe plaja Lido. Există împușcături puternice în interiorul hotelului”, transmite sursa citată.

Cinci persoane și-au pierdut viața în urma atacului și alte zece au fost rănite. Cu toate acestea,

Aamin Ambulance, un serviciu privat din Mogadishu, a raportat că cel puțin 28 de persoane au fost rănite, iar numărul ar putea crește, din cauza exploziei mari ce a precedat atacul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.