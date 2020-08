Explozie devastatoare la o bază militară din capitala Somaliei. Cel puțin 8 morți și 14 răniți (VIDEO)

O explozie s-a produs sâmbătă dimineaţă, la o bază militară din capitala Somaliei, Mogadishu, în urma căreia, cel puțin opt oameni au murit şi 14 au fost răniţi.

Martorii au declarat presei locale că o mașină încărcată cu explozibil a explodat în apropierea unui stadion, iar explozia extrem de puternică s-a auzit în oraș. Aceasta a fost urmată de focuri de armă, spun localnicii, potrivit presei internaționale.

Grupul militant islamist Al-Shabab a revendicat atac. Aceștia sunt cunoscuți pentru bombardamente care vizează forțele de securitate și oficialități, scrie bbc.com.

BREAKING:Car bomb blast targeted in a military camp in #Mogadishu.

Resident say they heard a load explosion followed by shooting.



Video credit : @MowliidHaji pic.twitter.com/gg4F1x6HC8