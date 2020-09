O explozie puternică a fost auzită miercuri, 30 septembrie, cu puțin înainte de prânz, la Paris și în suburbiile capitalei Franței. Prefectura Poliției din Paris a precizat, pe Twitter, că este un avion de vânătoare a depășit bariera sunetului în timpul trecerii sale peste capitală.

Martorii au raportat că locuințele lor s-au zguduit. Mai mult, oamenii din mai multe districte centrale, precum și din suburbiile din apropiere, au spus că au auzit explozia.

Prefectura îndeamnă la calm și apelează la cetățeni să nu aglomereze liniile de urgență.

Mesaj autorități

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. N'encombrez pas les lignes de secours !

Zgomotul exploziei a fost resimțit în principal în vestul Parisului și în suburbiile interioare.

Detonarea chiar i-a surprins pe jucători la turneul de tenis de la Roland-Garros.

Explozie puternică auzită la Paris și în suburbiile capitalei: Un avion de vânătoare a spart bariera sunetului (VIDEO)

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ