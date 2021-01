Spania: Explozie puternică în centrul Madridului. Bilanț provizoriu: 2 morți și 8 răniți / Reacția premierului Pedro Sanchez (VIDEO)

UPDATE, 20 ianuarie, ora 17.41: O reacție a avut, pe Twitter, și Pedro Sanchez, președintele guvernului spaniol (premierul): „Explozie teribilă într-o clădire de pe strada Toledo din Madrid. Suntem atenți la informațiile pe care le primim și sperăm că, în ciuda imaginilor șocante, nu va trebui să plângem victimele. Tot sprijinul nostru pentru serviciile de urgență”.

Între timp, autoritățile locale au anunțat că două dintre victimele exploziei au decedat. Opt persoane sunt rănite, din care unul este caz grav.

UPDATE, 20 ianuarie, ora 17.29: Primarul capitalei spaniole, José Luis Martínez-Almeida, a declarat că doi oameni au murit în explozie și cel puțin opt au fost răniți: șase au răni ușoare, un caz este moderat și un altul grav. Victimele au ajuns la spitalul La Paz. Edilul a mai precizat că un incendiu încă se manifestă în clădire, dar pompierii au decis, din motive de siguranță, să nu intervină deocamdată pentru stingerea sa completă. O nouă explozie ar putea prăbuși complet clădirea și prinde sub dărâmături pompierii care intervin.

Pompierii și medicii au intervenit de urgență după explozia ce a distrus aproape complet o clădire din centrul Madridului

UPDATE, 20 ianuarie, ora 17.13: Primarul Madridului a confirmat că doi oameni au murit și mai mulți au fost răniți în explozia care a distrus aproape complet o clădire din centrul orașului. José Luis Martínez-Almeida a ajuns și el la fața locului. Autoritățile locale au mai transmis că, foarte probabil, cauza exploziei este o scurgere de gaze.

„Pompierii verifică dacă a fost afectat și zidul care separă clădirea de azilul de bătrâni. De asemenea, știm că din cauza deflagrației bucăți din clădire au fost proiectate până în curtea școlii din vecinătate”, a spus primarul.

Cel puțin un copil a fost rănit, dar edilul a precizat că acesta are doar niște zgârieturi.

